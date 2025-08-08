Les nouvelles consoles portables ROG Xbox Ally et Ally X ont peut-être divulgué leur date de sortie. Bonne nouvelle : l'attente ne serait désormais plus très longue.
- Les ROG Xbox Ally et Ally X, dévoilées en juin, combinent l'expérience Xbox avec l'accès à Windows.
- Les consoles seront disponibles en précommande dès le 20 août, coïncidant avec l'ouverture de la Gamescom.
- Sortie officielle prévue le 16 octobre, à découvrir chez des revendeurs comme Fnac, Amazon et Micromania.
Dévoilées en juin dernier, à l'occasion du Xbox Games Showcase 2025, les consoles portables ROG Xbox Ally et Ally X ont depuis fait couler beaucoup d'encre. À mi-chemin entre une ROG Ally et une manette Xbox, ces nouvelles machines promettent une expérience Xbox sans compromettre l'accès à Windows. Après avoir récemment fait fuiter leurs prix ainsi que le jour d'ouverture des précommandes, voilà que nous connaissons désormais leur date de sortie.
ROG Xbox Ally : vers une sortie prévue pour le mois d'octobre ?
Il y a quelques semaines, la boutique en ligne d'ASUS laissait fuiter les prix des ROG Xbox Ally. On y découvrait alors que les ROG Xbox Ally et Ally X seraient respectivement commercialisées à 599 et 899 euros. Pour rappel, la première est équipée d'un processeur AMD Ryzen Z2 A, de 16 Go de RAM et de 512 Go de stockage SSD. Le modèle haut de gamme jouit quant à lui d'une puce AMD Ryzen AI Z2 Extreme, de 24 Go de mémoire vive et d'un stockage de 1 To.
Quelques jours plus tard, le fort bien informé Billbil-kun du site Dealabs nous apprenait que les ROG Xbox Ally et Ally X seraient disponibles en précommandes à compter du 20 août prochain, soit le même jour que l'ouverture de la Gamescom à Cologne, en Allemagne. Pas plus tard qu'hier, le leaker a cette fois partagé la date de sortie officielle de ces nouvelles consoles, fruits d'une étroite collaboration entre ASUS et Microsoft. Ce sera donc pour le mois d'octobre.
Xbox donne rendez-vous aux joueurs le 20 août pour une démonstration de ses consoles portables
C'est plus précisément le 16 octobre prochain que les ROG Xbox Ally et Ally X feront leur apparition en Europe, une date qui devrait être officialisée dans une poignée de jours par Microsoft. En effet, le géant de Redmond nous donne d'ores et déjà rendez-vous le mercredi 20 août à 15 heures (heure française) pour une émission en direct qui se tiendra dans le cadre de la Gamescom 2025. Les chanceux parmi vous qui auront l'opportunité de déambuler dans les allées du salon pourront d'ailleurs découvrir les consoles portables en avant-première.
Comme indiqué par le site Dealabs, les ROG Xbox Ally et Ally X seront disponibles auprès des revendeurs habituels, dont Fnac, Amazon, Micromania, Boulanger et consorts. Si jamais vous doutiez encore de la source à l'origine de cette information, sachez qu'il s'agit de la même personne qui avait dévoilé le design de la PS5 Pro plusieurs semaines avant son officialisation par Sony. Rendez-vous donc dans quelques jours pour la confirmation !