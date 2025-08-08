Il y a quelques semaines, la boutique en ligne d'ASUS laissait fuiter les prix des ROG Xbox Ally. On y découvrait alors que les ROG Xbox Ally et Ally X seraient respectivement commercialisées à 599 et 899 euros. Pour rappel, la première est équipée d'un processeur AMD Ryzen Z2 A, de 16 Go de RAM et de 512 Go de stockage SSD. Le modèle haut de gamme jouit quant à lui d'une puce AMD Ryzen AI Z2 Extreme, de 24 Go de mémoire vive et d'un stockage de 1 To.

Quelques jours plus tard, le fort bien informé Billbil-kun du site Dealabs nous apprenait que les ROG Xbox Ally et Ally X seraient disponibles en précommandes à compter du 20 août prochain, soit le même jour que l'ouverture de la Gamescom à Cologne, en Allemagne. Pas plus tard qu'hier, le leaker a cette fois partagé la date de sortie officielle de ces nouvelles consoles, fruits d'une étroite collaboration entre ASUS et Microsoft. Ce sera donc pour le mois d'octobre.