Microsoft et ASUS ont officialisé non pas une, mais deux consoles pour une sortie prévue durant le dernier trimestre 2025. La première, la ROG Xbox Ally, embarquera un processeur AMD Ryzen Z2 A, 16 Go de RAM et 512 Go de stockage SSD. Sa grande sœur, la ROG Xbox Ally X, visera des performances supérieures avec une puce AMD Ryzen AI Z2 Extreme, 24 Go de mémoire vive et un stockage de 1 To. Cette collaboration, décrite par ASUS comme une fusion entre « les muscles de ROG et l'âme de Xbox », vise à proposer une expérience haut de gamme dès le lancement.