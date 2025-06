inconnu_de_passage

La Switch 2 à 500 euros (vous nous direz en commentaire ce que vous pensez de ce prix)

J’en pense que c’est faux, c’est le prix du pack avec Mario Kart, la console seule est vendue à 440€ sur le site de Leclerc.

Et pour les risques de pénuries en France, si certains sont surpris et déçus, il n’avaient qu’à faire une pré-commande.

Je suis absolument pas pressé, mais j’avais pas envie de me battre avec les scalpers et les possible ruptures de stock comme il y avait régulièrement sur la Switch précédente.

J’ai regardé régulièrement les disponibilités des pré-commandes pour voir si ça disparaissait au fil du temps comme au Japon et aux US, mais ça n’était pas le cas.

Donc j’ai attendu mardi soir, genre 23 heures, en me disant que si ça arrivait dans 4-8 semaines c’était très bien pour moi.

Et non, le colis est bien en route, je le récupère tout à l’heure.