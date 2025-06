Autre point non négligeable : nombre de foyers sont aujourd'hui équipés de plusieurs Nintendo Switch. Ainsi, pour les familles qui ne jouent qu'occasionnellement, le passage à la nouvelle génération est loin d'être justifié, d'autant plus au tarif auquel la Switch 2 est actuellement proposée. Imaginez devoir acheter à ce prix deux, voire trois Nintendo Switch 2 pour vous et vos enfants… D'ailleurs, rien ne garantit que la console ne fera pas l'objet d'une hausse de prix dans les mois à venir, comme cela fut déjà le cas pour les PlayStation 5 et Xbox Series.

Puisque nous abordons la question tarifaire, précisions que la version physique de Mario Kart World affiche un prix de 89,99 euros, et que nous ignorons, pour l'instant, si celui-ci sera à l'avenir répercuté sur d'autres titres. Auquel cas, cela pourrait faire grincer des dents. Cela est sans parler de la fonctionnalité controversée et payante de discussion, baptisée GameChat, ou encore du tarif excessif de certains accessoires. En effet, la manette Pro est tout de même commercialisée à 89,99 euros, soit un montant largement supérieur à celui des manettes concurrentes.

En outre, si la Nintendo Switch a rencontré un franc succès tout au long de son existence, ses ventes ont décollé durant la pandémie de covid-19 aux côtés, hasard de calendrier, d'un certain Animal Crossing : New Horizons. Écoulé à plus de 46 millions d'exemplaires, ce dernier s'est imposé comme le titre par excellence pour nombre de joueurs durant la période de confinement. Malgré l'aspect tragique de la situation, celle-ci a donc contribué, d'une certaine manière, au succès de la console.