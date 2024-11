Au-delà de son côté vidéoludique, la PSP envisageait également de constituer un petit centre multimédia, avec la possibilité d'écouter de la musique, de charger des photos et des vidéos, de naviguer sur Internet et de regarder des films au format UMD. La console connaît un joli succès et est suivie en 2011 de la PS Vita, laquelle déboulait avec de nombreuses fonctionnalités là encore très innovantes pour son temps (écran tactile OLED, tandem de sticks analogiques, surface tactile à l'arrière, une interface LiveAera dédiée…).