Hackée, la PlayStation Portal capable de faire tourner GTA 3 en natif

Aidé par deux amis, Andy Nguyen serait parvenu à hacker la console et y installer l'émulateur PPSSPP. Mieux, l'émulateur disposerait de suffisamment de puissance pour faire tourner des jeux PSP. En image, Andy Nguyen a opté pour Grand Theft Auto 3, mais ne donne guère plus d'informations sur la qualité de l'émulation et la fluidité de l'animation.

En l'absence de toute démonstration vidéo, nous nous garderons d'ailleurs bien d'authentifier quoi que ce soit. Il ne faut d'ailleurs pas s'imaginer pouvoir jouer de l'émulation avant encore un moment.

Andy Nguyen indique effectivement : « Aucune sortie n'est prévue dans un avenir proche, et il y a encore beaucoup de travail à accomplir. » De plus, il ne faut pas oublier les contraintes techniques imposées par Sony : la PlayStation Portal ne dispose que de 6 Go de stockage, sans possibilité d'extension. Ce n'est pas demain la veille qu'elle viendra concurrencer le Steam Deck.