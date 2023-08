On connaît le prix et la fenêtre de sortie de la PlayStation Portal, la console en streaming de Sony

Outre ce nouvel accessoire, Sony a également présenté deux nouveaux produits répondant aux noms de Pulse Explore et Pulse Elite, respectivement des écouteurs sans fil et un casque gamer sans fil. Ceux-ci utilisent la technologie audio propriétaire PlayStation Link, offrant une faible latence et étant spécifiquement pensée pour fonctionner avec la PlayStation Portal et la PlayStation 5. Le casque Pulse Elite sera commercialisé au prix de 149,99 euros, et les écouteurs Pulse Explore au même prix que la PlayStation Portal, soit 219,99 euros (tout de même !), à une date encore non divulguée par Sony.