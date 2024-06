Le PlayStation Portal s'améliore grâce à une mise à jour surprise

Dans son billet de blog annonçant la nouvelle, Sony glisse une allusion au succès de son lecteur à distance en indiquant que le temps moyen de jeu sur PS5 des propriétaires de PS Portal a augmenté au cours des deux mois suivant l’achat. On apprend également que les jeux multijoueur Fortnite, Rocket League et EA Sports FC 24 figurent parmi les titres les plus joués, aux côtés des titres solo God of War Ragnarök, Marvel’s Spider-Man 2 et Astro’s Playroom.