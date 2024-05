Sony aurait dans ses cartons un adaptateur pour utiliser le casque de réalité virtuelle PSVR2 avec un PC

L'idée d'un adaptateur PC ouvrirait indubitablement de nouvelles perspectives pour les possesseurs de PS VR2. En effet, cela leur donnerait accès à l'immense bibliothèque de jeux VR disponibles sur PC (dont l'excellent Half-Life: Alyx), palliant ainsi le manque de titres jouables en réalité virtuelle sur PS5. D'ailleurs, voilà maintenant plusieurs années que la marque PlayStation s'installe progressivement et durablement sur PC.

En plus de la disponibilité de certains titres first-party, la firme a fraîchement déployé une nouvelle interface visant à unifier toujours plus les mondes du PC et de la console, avec, notamment, la possibilité de débloquer et synchroniser ses trophées entre les différentes plateformes pour certains jeux.