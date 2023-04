PlayStation VR2 : bientôt en boutique, bientôt moins cher ?

Si vous faites partie des quelques personnes qui ont cherché à mettre la main sur un PS VR2, alors vous savez probablement que le casque de Sony n'est actuellement disponible à l'achat que sur la boutique officielle du constructeur. Bonne nouvelle, ce sera prochainement de l'histoire ancienne. Eh oui, l'appareil va enfin commencer à pointer le bout de ses capteurs dans vos magasins préférés. Selon un revendeur britannique, les stocks de PS VR2 pourraient même arriver auprès des détaillants à partir du 12 mai prochain, un jour qui marquera également la sortie du très attendu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, en exclusivité sur Nintendo Switch.