PS VR2 : fonctionnalités, jeux, compatibilités, on en sait plus !

Qui dit casque VR dédié essentiellement aux jeux, dit qu'il faut un catalogue pour l'étrenner. En ce sens, Sony n'a visiblement pas fait dans la demi-mesure. 52 jeux seraient ainsi disponibles dès la sortie du PS VR2 le 22 février. Parmi ces derniers, on retiendra surtout Horizon: Call of the Mountain, Walking Dead: Saints and Sinners 1 & 2, Tetris Effect et Rez Infinite.

Le PS VR2, pour rappel exclusif à la PS5, accueillera également le même jour un portage en réalité virtuelle de Resident Evil Village et Gran Turismo 7. En tout et pour tout, 122 jeux seraient actuellement en développement, dont un portage de l'un des meilleurs jeux VR à ce jour : Beat Saber.

Au vu de la fiche technique du PS VR2, l'expérience de jeu devrait se montrer bien plus plaisante que sur le premier modèle, notamment grâce à une résolution pratiquement doublée de 2 000 x 2 040 par œil, avec le support du 4K HDR jusqu'à 120 Hz et un champ fovéal augmenté de 100 à 110 degrés.

Le retour haptique et les gâchettes adaptatives bien connus de la DualSense vont également être un plus fort appréciable et immersif. Le PS VR2 s'adressera par ailleurs à un plus large public grâce à une séparation des lentilles ajustable, chose qui manquait au PS VR premier du nom.