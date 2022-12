Guerrilla Games travaille bien sur un Horizon en multijoueur

Depuis la sortie d'un certain Horizon: Zero Dawn en 2017, Guerrilla Games a choisi de ne plus quitter le monde post-apocalyptique de son RPG. Les développeurs installés à Amsterdam ont donc proposé une suite intitulée Horizon: Forbidden West cette année et se penchent désormais sur un DLC nommé Burning Shores qui débarquera le 19 avril 2023 sur PS5. Le tout sans oublier l'opus VR Horizon: Call of the Mountain, développé en partenariat avec Firesprite, dont le lancement aura lieu le 22 février prochain sur PlayStation VR2.