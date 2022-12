Cyberpunk 2077 : on sait désormais pourquoi il n'y aura pas de mode multijoueur !

Souvenez-vous, la toute première annonce de Cyberpunk 2077 par CD Projekt RED remonte à 2012. À cette époque déjà, le studio polonais ne manquait pas d'ambition pour sa nouvelle franchise sortant des sentiers de The Witcher. Un mode multijoueur avait même été évoqué.

Les années passent, de folles ambitions sont revues à la baisse, le développement s'empêtre et les reports tombent à répétition. Arrive décembre 2020, et la douche est froide tant pour de nombreux joueurs que pour le studio. Le lancement de Cyberpunk 2077 a fait couler beaucoup d'encre et de larmes.

Alors que les développeurs sont en branle-bas de combat pour corriger les bugs à foison et ajouter des fonctionnalités promises mais ne figurant pas encore dans le jeu, une petite équipe travaille sur une expérience multijoueur indépendante du mode solo. Les mois passent, et le studio se fait toujours plus discret à ce propos.

Finalement, sans faire de vagues, si l'on en croit Philip Weber, CD Projekt RED a choisi de laisser le projet mourir doucement. « La priorité pour nous était que l'expérience principale soit plaisante et dans un très bon état ». Un vœu pieux qui au lancement de Cyberpunk 2077 était diamétralement opposé à l'expérience utilisateur. Le mode multijoueur encore à l'état très embryonnaire a donc été mis au placard, la priorité se trouvant ailleurs, notamment avec l'extension Phantom Liberty à venir.