Cyberpunk 2077 : Phantom Liberty, on a une idée du prix de l'extension tant attendue

Pour mémoire, Hearts of Stone est vendue 9,99 euros, quand Blood and Wine, plus importante, est proposée à 19,99 euros. Tout dépendra du niveau d'ambition et de contenu de cette extension, donc. Mais un tarif autour des 20, voire 30 euros n'est pas à exclure. Réponse probablement bientôt avec, on l'espère, la date de sortie !