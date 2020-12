Cyberpunk 2077 : un guide stratégique officiel de 464 pages prévu pour le lancement

Réalisé et édité par Piggyback, en partenariat avec le studio polonais CD Projekt Red, ce guide officiel se déclinera en deux éditions : une softcover comportant pas moins de 464 pages, et une collector hardcover comportant 496 pages et des visuels supplémentaires. L'éditeur Piggyback s'est même fendu d'un trailer pour présenter l'ouvrage sous toutes les coutures.