Cyberpunk 2077 : un mode photo et un premier patch conséquent

Après plusieurs reports, le titre tant attendu par des millions de joueurs à travers le monde s'apprête enfin à débarquer sur consoles et PC le 10 décembre 2020. Les précommandes sont visiblement très élevées puisque Cyberpunk 2077 a fait bien mieux que l'iconique The Witcher 3 dans ce domaine. Quoi qu'il en soit, le blockbuster de CD Projekt RED n'a pas encore livré tous ses secrets et un nouvel élément vient d'être détaillé par les développeurs.