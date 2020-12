Cyberpunk 2077 : le nombre de précommandes dépasse largement celui de tous les jeux The Witcher

Piotr Nielubowicz, le directeur financier de CD Projekt Red, a annoncé que le revenu différé pour le troisième trimestre 2020 a connu une hausse d'environ 17 millions d'euros. Il s'agit pour le studio de la hausse la plus conséquente de ces dernières années, grandement due au nombre important de précommandes pour Cyberpunk 2077.

Autre élément notable relevé par Piotr Nielubowicz : plus de 50 % de ces précommandes ont été faites au format numérique. Les jeux The Witcher avaient quant à eux rencontré plus de succès en format physique à leur lancement.

Une telle différence est bien sûr à corréler avec la situation sanitaire actuelle, peu propice à des commandes de versions physiques en masse.

Si beaucoup en doutaient encore, cet appel aux investisseurs fut également l'occasion de confirmer que, oui, Cyberpunk 2077 sortira bel et bien le 10 décembre prochain.