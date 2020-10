Cyberpunk 2077 : le développement du jeu est enfin terminé

Il y a quelques jours, nous apprenions que les patrons du studio avaient imposé des semaines de six jours aux salariés pour terminer le jeu. Le contrat est donc rempli et plus aucun retard n'est désormais à prévoir. Rappelons que Cyberpunk 2077 sortira sur PS4, Xbox One et PC. Il sera également jouable sur Xbox Series X | S et PS5.