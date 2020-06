Cyberpunk 2077 : la version Stadia aura du retard

En janvier dernier, CD Projekt RED annonçait le report de Cyberpunk 2077 au mois de septembre. Si l'attente n'est désormais plus très longue, les joueurs Stadia devront malheureusement patienter un peu plus.

Attendu comme le messie par de nombreux joueurs à travers le monde, Cyberpunk 2077 est sur le point de débarquer sur consoles et PC. Avec son monde ouvert gigantesque, le titre du studio polonais sera sans aucun doute l'un des jeux les plus ambitieux de cette année 2020. Tout le monde a donc les yeux rivés vers le mois de septembre... sauf les utilisateurs du service de Cloud gaming Stadia.

En effet, dans un communiqué relayé par le site IGN, CD Projekt RED confirme bien que son jeu sortira le 17 septembre prochain sur PC, PS4 et Xbox One. Pour ce qui est de la version Stadia, elle est uniquement attendue avant la toute fin de l'année, sans plus de précisions pour le moment. Il faut donc comprendre que Cyberpunk 2077 manquera la fenêtre de sortie sur le service de Google.