Cyberpunk 2077 : CD Projekt promet deux extensions majeures

Des extensions dévoilées avant le lancement du jeu ?

Aucun retard prévu en raison du coronavirus

Via : IGN France

Dans l'entretien, traduit par IGN Poland, le chef d'entreprise rassure. Il faudra «. » Autrement dit : du contenu en pagaille, qui devrait occuper les joueurs pendant plus d'une quarantaine d'heures supplémentaires.Aux investisseurs, Adam Kiciński a aussi donné quelques éléments de réponse sur la question de la feuille de route prévue par CD Projekt RED.D'après lui, il faudra s'attendre au «», rapporte IGN. Traduisons : nous devrions entendre parler de ces extensions majeures avant même la sortie de Cyberpunk 2077. En effet, pour The Witcher 3, le studio polonais avait d'ores et déjà vendu la mèche concernant Hearts of Stone et Blood & Wine avant la sortie du jeu.N'oublions pas, aussi, que CD Projekt RED est également à pied d'oeuvre sur un mode multijoueur pour Cyberpunk 2077 . Un mode en ligne qui, si les plans du studio n'ont pas changé, devrait voir le jour après la sortie des deux DLC solo précités.Malgré la situation inédite, qui a notamment poussé Sony a retarder la sortie de The Last of Us : Part II à une date inconnue , Cyberpunk 2077 devrait quant à lui toujours sortir le 17 septembre prochain sur PC, Xbox One, PS4 et Stadia.Les équipes travaillent actuellement à peaufiner le jeu depuis leur domicile. Des conditions de travail loin d'être idéales, surtout lorsque l'on connait la propension du studio polonais à pratiquer ledans la dernière ligne droite de la sortie d'un titre majeur.Mais ne crions pas victoire trop vite. Nul ne sait de quoi les prochains mois seront faits, et il n'est pas impossible que la sortie de Cyberpunk 2077 soit une nouvelle fois retardée. Cinq mois nous séparent encore de la date fatidique. Une éternité, donc.