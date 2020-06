Le Summer of Gaming d'IGN ne démarrera finalement que le 8 juin

Alors qu'il devait débuter à partir du 5 juin prochain, le Summer of Gaming est finalement reporté de quelques jours à cause des événements qui se déroulent en ce moment aux États-Unis.

Annoncé pour remplacer l'E3 2020, le Summer of Gaming (qui est différent du Summer Game Fest ) est un événement dédié aux jeux vidéo. C'est le site IGN, qui est à l'origine de cette initiative, qui doit réunir les plus grands éditeurs. La liste des participants comprend plusieurs noms d'envergure comme Bandai Namco, SEGA, Square Enix et bien d'autres encore.

Directement depuis son site, IGN a officialisé le report du Summer of Gaming au 8 juin. Une décision prise « par respect et en soutien à ceux qui réclament justice et changement à travers les États-Unis et dans le monde ». Bien entendu, IGN fait référence au décès de George Floyd et aux manifestations qui touchent actuellement le pays.