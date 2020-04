Le PC Gaming Show 2020 aura bien lieu en juin

Si l'E3 ne pourra malheureusement pas se tenir cette année à cause du coronavirus, de nombreux éditeurs et acteurs du milieu ont décidé de maintenir leur propre événement. C'est par exemple le cas du PC Gaming Show.

Cette émission uniquement dédiée aux jeux vidéo sur PC fera son grand retour au format vidéo. Ainsi, cette nouvelle édition sera diffusée le samedi 6 juin prochain sur Twitch . Dans son article, le site PC Gamer déclare que le show aura lieu « à l'occasion d'une grande journée durant laquelle différents programmes seront retransmis sur Twitch et d'autres plateformes ».

Si le menu n'a pas encore été détaillé par les organisateurs, ces derniers promettent des séquences de gameplay mais aussi des annonces des plus grosses compagnies dédiées au gaming sur PC. Parmi les marques sur place, nous retrouverons Intel, Epic Games Store , Tripwire Interactive, Frontier, Merge, Humble Bundle, Perfect World ou encore Guerrilla Collective.

Reste à voir si le PC Gaming Show parviendra à passionner les joueurs cette année. En effet, cette conférence annuelle s'est trop souvent montrée soporifique et généralement très avare en nouveautés. Rappelons également que le site IGN tiendra son Summer of Gaming en juin. Ce nouvel événement a aussi pour but de lever le voile sur des jeux inédits.