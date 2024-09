« Nous revenons les 28 et 29 septembre à la Cité des Halles de Lyon 7e pour une seconde édition sous le thème de la MUSIQUE ! Venez jouer, danser et vous amuser sur plus d'une soixantaine de consoles d'époque, des machines d'arcade et des jeux musicaux incroyables comme Dance Dance Revolution, Rock Band, Samba de Amigo et bien plus encore ! » annoncent les organisateurs.