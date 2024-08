L'éditeur promet évidemment un mariage soigné entre tradition et modernité, avec une Atari 2800+ qui intègre des fonctionnalités modernes comme la sortie HDMI et l'alimentation USB, tout en conservant l'esprit du modèle original.

On y retrouve ainsi le design de la console de l'époque, des bandes métalliques brossées aux bords anguleux, conservant ainsi ce look à la fois high-tech et futuriste de la fin des années 1980.