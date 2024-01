La Steam Deck des boomers ? Une console portable Atari est en préparation et sortirait en fin d'année

Ces dernières années, le marché des consoles portables fait face à un étonnant regain d'intérêt. Alors que la Nintendo Switch connait un succès mondial sans pareil, différents acteurs, dont Valve, ASUS, ou encore Razer, ont à leur tour souhaité avoir leur part du gâteau en commercialisant leurs propres consoles portables.

Loin des beaux graphismes et de la course à la puissance, Atari vient d'annoncer la Game Station Portable. Une console portable rétro qui n'a qu'une ambition : séduire les plus nostalgiques d'entre vous !