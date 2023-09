Ressortez vos cartouches ! L'Atari 2600 est de retour avec le HDMI et un mode écran large

Changement de cap pour Atari qui a lancé 3 nouvelles consoles et après le fiasco VCS, qui va donc proposer aux (vieux ?) joueurs de s'offrir à Noël une version « Plus » de son Atari 2600 qui a étonnament bénéficié d'un nouveau jeu dernièrement. La nouvelle console reprend évidemment le look si emblématique de la machine originale, et sera livrée avec une cartouche intégrant dix des jeux vidéo les plus importants de l’histoire d’Atari, dont Adventure et Missile Command.