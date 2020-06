Les tant attendues Atari VCS vont finalement arriver mi-juin

Après moult retards et autres obstacles survenus durant son processus de développement, la console Atari VCS va très bientôt arriver chez ses premiers acheteurs.

Rappelons que l'Atari VCS se veut être plus qu'une simple console de jeu, et qu'elle permet par exemple d'accéder à certains services de streaming , comme Netflix ou encore Disney+ . La preuve en vidéo.

L'entreprise explique en effet : « Les équipes d’approvisionnement ont fait des progrès significatifs dans leurs efforts pour combler les lacunes engendrées par les pièces et les matériaux en suspens ».

Rappelons que le pack Atari VCS « All in Bundle », qui inclut notamment un Classic Joystick, et un Modern Controller, est affiché à 389 dollars.