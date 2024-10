Ne vous attendez pas à des miracles non plus. L'Analogue 3D ne va pas booster les jeux en 60 fps ou remplacer les textures par des versions HD. Il va juste les afficher de la meilleure façon possible, comme ils étaient pensés à la base. Pour les améliorations plus poussées, il faudra passer par l'émulation sur PC. Autre bonne nouvelle, l'Analogue 3D sera livrée avec une nouvelle manette sans fil signée 8bitdo qui reprend les boutons et le stick de la manette N64 mais sans son format trois branches pas très ergonomique. Vous pourrez aussi brancher vos vieilles manettes.

Si l'Analogue 3D ne proposera pas l'OpenFPGA de la Pocket pour lancer des ROMs, elle disposera quand même d'un port carte SD, donc l'espoir est permis. Elle tournera sous un nouvel OS maison baptisé 3DOS. Disponible en noir ou blanc au prix de 250$, l'Analogue 3D sera disponible en précommande dès le 21 octobre pour une sortie au 1er trimestre 2025.