Cette console de poche qui brille dans le noir risque de se vendre comme des petits pains

Quoi qu'il en soit, la Pocket Glow fonctionne exactement comme la Pocket originale. Elle peut lire nativement les cartouches de n'importe quelle variante de la Game Boy et peut également prendre en charge les cartouches d'autres consoles portables… à condition d'acheter un adaptateur. Plus qu'à découvrir si, à l'instar de la Game Boy, cette Pocket Glow pourra ou non stocker du Bitcoin.

Attention toutefois, il faudra être particulièrement rapide (voire habile) pour réussir à mettre la main sur cette nouvelle mouture luminescente. Analogue parle en effet d'un lancement en quantités « très limitées » le 1er septembre prochain (à 17 h, heure de Paris), au prix de 250 dollars. Les livraisons, elles, débuteront le 5 septembre.