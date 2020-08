Analogue Pocket : la console portable "néo-rétro" en rupture de stocks en quelques heures...

Fin juillet, on annonçait l'ouverture prochaine des précommandes de l'Analogue Pocket, une petite console portable aux faux airs de Game Boy, capable de lire les cartouches de l'époque, mais aussi les jeux Game Gear, Neo Geo Pocket…

Les précommandes ont effectivement débuté ce lundi 3 août, et avec un certain succès visiblement, puisque l'Analogue Pocket est d'ores et déjà « sold out »…