Analogue Pocket : la console Game Boy "nouvelle génération" reportée à mai 2021

Côté tarifs, la petite console sera affichée à 199 dollars, et le dock (qui permet de relier la console à une Smart TV) sera quant à lui facturé 100 dollars.

À noter qu'Analogue insiste à nouveau sur le côté « no emulation » de sa petite console, qui pourra également permettre de composer de la musique, et même de mettre au point des jeux via un logiciel baptisé GB Studio.