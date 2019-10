Analogue Pocket : un "vrai" Game Boy nouvelle génération... qui peut se relier à la TV

© Analogue

Une Analogue Pocket pour les gouverner toutes ?

Le Game Boy... réinventé ?

Vivement 2020 donc !

La petite console portable sera en mesure de lire les cartouches Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance... Mais pas que !Si la tendance est actuellement aux consoles Mini officielles, le groupe Analogue mise sur sa propre console portable, Analogue Pocket, annoncée pour 2020.Il s'agit ici d'une petite console nomade, semblable à un Game Boy Pocket, et qui acceptera, outre les cartouches Game Boy, Game Boy Color et Game Boy Advance, compatibles « de base », des cartouches Game Gear, Neo Geo Pocket Color et Atari Lynx, via des adaptateurs vendus séparément.Outre une croix directionnelle (indispensable ici), l'Analogue Pocket se pare également de quatre boutons principaux, sans oublier deux boutons (L et R) sur la tranche supérieure. Tous les boutons pourront être reconfigurés par le joueur, et la machine dispose également de haut-parleurs stéréo et d'un port USB Type-C pour la recharge.L'Analogue Pocket est dotée d'un écran LC de 3,5", capable d'afficher une résolution de 1600 x 1440 pixels. À titre de comparaison, le Nintendo Game Boy de l'époque offrait une résolution de... 160 x 144 pixels. On y retrouve également un port microSD, mais la console «», indiquent clairement ses créateurs.L'autre bonne nouvelle, c'est que la console portable pourra également être placée sur un dock (en option) pour faire transiter l'image sur une Smart TV. Un procédé similaire à celui de la Nintendo Switch, avec la possibilité de relier deux manettes en USB ou via Bluetooth.Cette console portable Analogue Pocket est attendue dans le courant de l'année 2020, au prix de 199 dollars.