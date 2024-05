Pocket DMG et Pocket Micro : AYANEO annonce deux nouvelles consoles rétro avec de superbes écrans

Si les consoles portables inspirées du monde PC ont été imaginées bien avant la sortie du Steam Deck, il ne fait aucun doute que la machine de Valve a donné un bon coup de pied dans la fourmilière. Toujours très actifs, les fabricants chinois comme AYANEO ou GPD ont alors multiplié les annonces, profitant de la lumière apportée par le Steam Deck.

Une lumière qui donne de jolies couleurs à l’AYANEO 2S et pas seulement parce qu’elle arbore un étincelant B.Duck comme mascotte ! Cette machine a tout d’un Steam Deck aux stéroïdes : le format est très proche, l’ergonomie aussi, mais à tous les niveaux, AYANEO a décidé de nous en offrir plus. Plus de puissance et plus d’options, plus de fonctionnalités via l’USB4 et plus d’ouverture avec le M.2 2280. Enfin, « plus » de finition avec ce bel écran borderless et ces sticks à effet Hall.

Hélas, alors que Valve est déjà obligé de facturer 680 € pour son Steam Deck 512 Go, AYANEO est encore plus cher. Hors frais de douane, il faut compter au minimum 850 € sur Indiegogo pour encore une semaine. Ensuite, les prix iront de 1 000 euros à près de 1 800 €. À Clubic, l’addition nous semble justifiée, mais la vraie question est de savoir s’il existe un public pour de petites machines à ce niveau prix ? Valve ne semble pas le croire.