Ressuscitez votre Game Boy original avec ce kit pour Raspberry (et gagnez la couleur en passant)

Nommé « Zega Mame Boy », ce kit dispose d’une batterie rechargeable, d’un haut-parleur et d’une prise jack afin que vous puissiez y brancher vos écouteurs. Mais plus encore, nous retrouvons également un écran couleurs LCD SPI de 3,2 pouces, soit une taille supérieure à celui du Game Boy de l'époque, doté pour sa part d’un écran de 2,6 pouces. Afin d’éviter tout problème d’affichage, les futurs utilisateurs et utilisatrices devront passer par le système rétrogaming RetroPie. Ils pourront de cette manière redimensionner l’affichage et faire pivoter l’image jusqu’à la faire correspondre au format adapté à l'écran de la console.