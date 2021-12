Du Wi-Fi pour le Game Boy : une performance dont on ne sait pas quoi faire

Le créateur coupe néanmoins court à toute forme de fantasme de jeu online et autres accès à des ROM stockées sur un réseau local : « Cette cartouche ne vous permet pas de jouer à vos anciens jeux en ligne ou d'accéder à votre bibliothèque ROM via le réseau. Jouer à de vieux jeux en ligne ne serait possible que si vous étiez capable de les modifier massivement, car ils n'ont aucune idée de ce qu'est un réseau, de la façon de gérer son délai et de la façon dont l'accès au réseau fonctionne même sur le design de ma cartouche », explique-t-il.

En définitive, en 2021, le Game Boy est capable de découvrir les joies du web, mais cela ne sert (pour l'heure) pas à grand-chose.