Aux antipodes du NFT, il y a cette expo virtuelle sur Game Boy

« Avec les photos d'une douzaine de photographes, la galerie recontextualise la Game Boy Camera, qui n'est plus un périphérique bizarre, mais un support artistique unique en son genre », explique le créateur Cat Graffam.

Une version démo (consultable via un navigateur web) est accessible à cette adresse , et ceux qui le souhaitent peuvent faire l'acquisition de la ROM complète, gratuitement ou non. Prochainement, les auteurs du projet pourraient lancer une vraie cartouche, compatible Game Boy, Game Boy Color et Game Boy Advance.