Il y a un peu plus d'un an, en mai 2023, le très attendu Zelda: Tears of the Kingdom fuitait sur le Web, au grand dam de Nintendo. De très nombreux joueurs se sont empressés de télécharger, certains pour la première fois, un émulateur Nintendo Switch, à savoir Yuzu ou Ryujinx, afin de jouer en avance et gratuitement (et illégalement) à ce nouveau Zelda.