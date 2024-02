Nintendo accuse les créateurs d'émulateurs Switch de "piratage à une échelle colossale"

Nintendo est particulièrement touché par le piratage de ses jeux, qui sont parmi les plus populaires et les plus rentables du marché. La société a révélé dans sa plainte que The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, son dernier jeu Zelda, avait été distribué illégalement une semaine et demie avant sa sortie officielle. Il a apparemment été téléchargé plus d'un million de fois à partir de sites Web piratés, qui indiquaient spécifiquement que les utilisateurs pouvaient lire le fichier du jeu via Yuzu.

Nintendo n'est pas le seul à s'opposer aux émulateurs, qui sont souvent considérés comme une menace pour l'industrie du jeu vidéo. D'autres sociétés comme Sony, Sega ou Atari ont également intenté des actions en justice contre les créateurs ou les utilisateurs d'émulateurs. Cependant, les émulateurs ne sont pas illégaux en eux-mêmes, et certains les défendent comme un moyen de préserver le patrimoine vidéoludique ou de rendre les jeux accessibles à un plus large public. Cette affaire pourrait donc créer un précédent pour de futures poursuites contre les émulateurs, qui remettent en question la nature même de leur activité.