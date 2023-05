On s'y attendait, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom fait un départ explosif

Le président de Nintendo Europe, Stephan Bole, explique : « Nous remercions chaleureusement les fans de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom et sommes impatients de découvrir leurs aventures et créations au fil de leur périple sur les terres d’Hyrule. » Pour accompagner son jeu, Nintendo a proposé une édition collector, mais également une Nintendo Switch OLED en édition limitée, sans oublier une manette Pro et un Amiibo.