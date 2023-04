The Legend of Zelda Tears of The Kingdom : l'ultime bande-annonce est là, prêts à sauver Hyrule ?

Dans moins d'un mois, les joueurs pourront retourner explorer le royaume d'Hyrule en lançant The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom. En moins de quatre minutes, Nintendo cherche à donner envie au public d'acquérir le jeu sur Switch tout en distillant de nouvelles informations et images. De quoi donner naissance à tout un tas de nouvelles théories sur le scénario, la présence ou non de donjons, et la quête des fameuses larmes donnant son nom au jeu.

La vidéo est extrêmement dense et il sera difficile de la résumer. Plusieurs choses ressortent cependant, et viennent compléter ce qu'on a pu voir. On aperçoit ainsi de très nombreuses îles flottantes, des ruines dans tous les sens, des zones connues transformées, des sous-terrains, des boss ou encore de nombreuses structures enfouies qui refont surface. Surtout, on a définitivement la confirmation que Ganondorf est de retour, et que le bannissement du Fléau dans Breath of the Wild n'offrait qu'un court répit.

Il semble aussi que les alliés de Link soient encore plus impliqués, comme l'étaient autrefois les Prodiges. Enfin, on entend Zelda supplier Link de la retrouver, laissant entendre que cette dernière est piégée quelque part. Le tout est évidemment accompagné d'extraits des grands thèmes de la saga, ainsi que des sonorités dissonantes propres à cet épisode.