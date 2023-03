Zelda Tears of the Kingdom : enfin une vraie séquence de gameplay !

Dans celle-ci, nous pouvons plus concrètement constater du travail abattu sur la suite de l'illustre Breath of the Wild. Le titre qui avait apporté un vent de fraîcheur aux RPG en monde ouvert semble de ce que l'on voit parti pour compter un digne sucesseur. Tears of the Kingdom semble en effet reprendre la flambeau avec un vaste univers interactif à explorer, mais avec une plus grande emphase portée sur la verticalité et la mobilité notamment via des véhicules tant terrestres qu'aériens que nous pourrons fabriquer nous-mêmes !

Les combats et les phases de puzzle saupoudrées de nouveaux pouvoirs et nouvelles capacités (comme celle de combiner divers éléments pour des effets uniques) ne sont visiblement pas en reste. Le tout gagne en dynamisme, avec une direction artistique toujours aussi belle.