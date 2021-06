E3 2021 : suivez la conférence Nintendo avec nous à partir de 18h !

Ah on vous voit, vous qui n’allez regarder cette avant-dernière conférence de l’E3 que dans l’espoir de découvrir la fameuse Switch Pro . La console, dont on entend parler depuis maintenant de nombreux mois, n’a pas encore daigné se montrer. Et d’après les communiqués officiels de Nintendo, ce soir ne devrait pas être le grand soir ; les annonces seront concentrées uniquement sur les jeux. Mais, qui sait ?

Du reste, il ne fait strictement aucun doute que Nintendo profitera de sa tribune pour nous dévoiler un nouveau combattant pour Super Smash Bros. Ultimate. On attend aussi des annonces autour du futur contenu d’Animal Crossing: New Horizons qui, pour rappel, s’est écoulé à plus de 30 millions d’exemplaires depuis sa sortie en mars 2020.

Nul doute que Big N reviendra aussi succinctement sur Mario Golf : Super Rush , dont la sortie — le 25 juin — approche à grands pas.

Enfin, difficile de ne pas espérer apercevoir enfin The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2 lors de cette conférence. La suite tant attendue de l’un des jeux les plus appréciés de l’histoire du médium est toujours en développement. Mais à part un teaser diffusé en 2019, nous n’avons encore rien eu à nous mettre sous la dent. On peut également citer l’arlésienne Bayonetta 3 qui n’a pas fait parler d’elle depuis 2017.