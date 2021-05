Mario Golf Super Rush : un long trailer détaille l’ensemble des modes de jeu et le casting

Néanmoins, vous devrez être plus rapide que vos adversaires qui courront en même temps que vous après leur balle pour remporter la victoire, et qui n’hésiteront pas à vous mettre des bâtons, non pas dans les roues, mais dans les pieds. Tout au long du parcours sont disséminés des objets qui redonnent de l’endurance ce qui permet de poursuivre sa course, mais aussi de déclencher des habilités et des coups spéciaux pour tenter de progresser plus vite, gêner les adversaires et prendre l’avantage.



L’autre mode présenté, le Golf Mêlée, reprend quelques mécaniques du Speed Golf et y ajoute des règles spéciales, ainsi qu'un cadre atypique puisque les parties se déroulent dans un stade. Sur un grand parcours de neuf trous, vous devez être le premier à en réussir trois, tout en prenant garde aux adversaires et aux obstacles, pour l’emporter.