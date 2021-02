Nintendo Direct : l'événement sera de retour le 17 février 2021

Il est donc peu probable que les arlésiennes Bayonetta 3, Metroid Prime 4 et The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 soient de la partie. Par contre, d'autres jeux comme Monster Hunter: Rise, New Pokémon Snap ou encore No More Heroes 3 pourraient bien se présenter avec du gameplay. Quelques surprises ne sont tout de même pas à exclure.