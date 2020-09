Nintendo Direct Mini du 17 septembre 2020 : toutes les infos à retenir

Ce Nintendo Direct Mini s'est poursuivi avec l'annonce de Fitness Boxing 2. De nouveaux exercices et un mode à deux joueurs répondront présents le 4 décembre 2020. Plusieurs trailers ont ensuite été diffusés pour Disgaea 6: Defiance of Destiny (été 2021), Empire of Sin et Sniper Elite 4. The Long Dark et Hades sortent ce 17 septembre sur Switch. Enfin, PGA Tour 2K21 (25 septembre 2020), Rune Factory 5 (2021) et Balan Wonderworld (26 mars 2021) se sont aussi présentés en vidéo.