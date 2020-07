Comment suivre le Nintendo Direct Mini de ce lundi 20 juillet ?

Ainsi, nous n'assisterons pas à un Nintendo Direct d'envergure cette semaine mais à un format « Mini » qui se focalisera sur des titres déjà annoncés par les partenaires du constructeur nippon. Seuls les éditeurs tiers présenteront donc des jeux ce lundi. Il ne faut pas s'attendre à entendre parler des très attendus Metroid Prime 4, Bayonetta 3 ou The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2.