Bethesda ne fera pas de présentation vidéo en juin pour dévoiler ses nouveautés

« Étant donné les nombreux défis auxquels nous devons faire face à cause de la pandémie , nous ne tiendrons pas une présentation vidéo en juin. Nous avons beaucoup de choses passionnantes à partager autour de nos jeux et nous avons hâte de vous en dire plus dans les mois qui viennent ».

Parmi les gros projets de Bethesda qui sortiront prochainement, nous retrouvons Ghostwire Tokyo, créé par les équipes derrière The Evil Within, ou encore Deathloop, le jeu ambitieux conçu par Arkane Studios (Dishonored, Prey). En ce qui concerne Starfield et The Elder Scrolls VI de Bethesda Game Studios, il va falloir être très patient...