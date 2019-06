Résumé de la conférence Bethesda à l'E3 2019

Nous pouvons l'affirmer sans détours, la conférenceaura été très généreuse en nouveautés. Dès le départ, c'est le très charismatique Todd Howard qui est monté sur scène pour s'exprimer sur les dernières mises à jour autour des jeux de. Ainsi, c'est le soft mobile The Elder Scrolls: Blades qui a ouvert le bal avec une grosse mise à jour disponible dès maintenant. Au programme, des travaux inédits, l'arrivée des bijoux ainsi que d'une toute nouvelle aventure avec des dragons. Le jeu a aussi été annoncé surpour cet automne. Il sera gratuit.Ensuite, c'est le très décriéqui s'est montré avec sa première grosse mise à jour gratuite intitulée. Elle ajoutera des PNJ humains, des choix dans les dialogues et bien plus encore à son arrivée cet automne. Una aussi été présenté. 52 joueurs s'y affronteront et il peut être testé gratuitement (en plus du jeu de base complet) sur toutes les machines jusqu'au 17 juin prochain.Puis c'est une nouvelle licence qui a fait son entrée par l'intermédiaire de Shinji Mikami (le créateur de). Elle porte le nom de. Ce titre en développement chez) placera le joueur au sein de la capitale japonaise dans laquelle une grande partie des habitants ont disparu. Ce titre axé vers le surnaturel ne possède pas de date de sortie.Après une superbe bande annonce en images de synthèse,a mentionné son futur DLC narratif nommé. Un autre contenu téléchargeable répondant au nom dese focalisera sur les donjons.a aussi levé le voile sur un nouveau jeu mobile qui sortira sur iOS et Android :. Plus Rapidement, nous savons que la mise à jour Moons of Elsweyr de The Elder Scrolls Legends sortira le 27 juin eta présenté son extension "Rise of Ghosts" qui contiendra des véhicules inédits mais aussi un nouveau scénario.Une autre grosse partie de cette conférence était dédiée à Wolfenstein. Tout d'abord,a présenté plus en profondeur son titre en réalité virtuellequi arrivera le mois prochain. Le joueur pourra y contrôler des méchas nazis. Ensuite, c'estqui s'est offert un énième trailer explosif juste avant sa sortie programmée pour le 26 juillet 2019.À la surprise générale,a présenté une autre licence inédite par l'intermédiaire de. Les développeurs basés à Lyon ont ainsi dévoiléoù le joueur incarnera un assassin sur l'île de Blackreef. À l'instar de, nous pourrons choisir notre approche sur chaque situation pour traquer nos cibles. Dans ce jeu, la mort est un nouveau départ.Les équipes deont également présenté, un nouveau système de streaming visant à améliorer l'expérience de jeu et qui utilisera moins de bande passante. Il fonctionnera même sur une mauvaise connexion. Enfin, la conférence s'est achevée sur une longue présentation de. Nous avons eu droit à beaucoup de gameplay dont une longue séquence de plateformes. Le jeu sortira lesur PS4, Xbox One, Switch et PC. L'expérience multijoueur intitulée Battlemode a aussi été sétaillée avec deux joueurs qui incarneront les démons et un autre le DOOM Slayer armé jusqu'aux dents.Plus d'éléments seront dévoilés à l'occasion de la QuakeCon et de la DoomCon ( son équivalent européen) cet été. Vous pouvez revoir la conférencedans son intégralité ci-dessous.