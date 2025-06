La Switch 2 adopte un design plus sérieux, plus dense, et mieux construit. Les nouveaux Joy-Con 2 offrent une prise en main bien plus confortable, avec un système magnétique inédit et un capteur optique permettant de les utiliser comme pointeurs dans certains jeux. L’écran LCD 7,9 pouces (20 cm) passe en Full HD, monte à 120 Hz, et gère le VRR et l'HDR10 (certes avec quelques limites), pour une expérience portable bien plus fluide.