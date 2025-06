Pour comprendre cette incompatibilité, il faut revenir à la politique de rétrocompatibilité annoncée par Nintendo. Avant même le lancement de la Switch 2, un site officiel détaillait les jeux et programmes fonctionnant (ou non) sur la nouvelle console. Si la majorité des titres Switch 1 sont bel et bien pris en charge, une section précise que certains logiciels ne sont pas compatibles, dont Crunchyroll et Hulu.



Ces deux plateformes n’étant ni mises à jour ni adaptées au nouvel environnement logiciel de la Switch 2, elles ne peuvent pas être utilisées sur la console. La désactivation de leur téléchargement sur l’eShop officialise en quelque sorte cette incompatibilité.